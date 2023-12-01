BIST 8.045
DOLAR 28,92
EURO 31,52
ALTIN 1.893,15
HABER /  SPOR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti. Veda ziyaretinde Çebi oyunculara başarılar diledi.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi.

Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu
Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu
Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!
Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor
Toyota'dan Aralık ayı için kampanya!
Toyota'dan Aralık ayı için kampanya!
Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!
Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!
EURO 2024'te gruplar, yarın belli olacak! Türkiye 2. torbada
EURO 2024'te gruplar, yarın belli olacak! Türkiye 2. torbada
Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!
Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın çıktı!
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın çıktı!
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!