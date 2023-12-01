BIST 8.047
DOLAR 28,91
EURO 31,48
ALTIN 1.894,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!

Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!

Marmara Bölgesinin batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz açıklarında deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Akdeniz açıklarında deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek
Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek
Zam için gözler 11 Aralık'ta! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Zam için gözler 11 Aralık'ta! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
AB'den akıllı cihazlar için katı siber güvenlik kuralları!
AB'den akıllı cihazlar için katı siber güvenlik kuralları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Gazze'de savaşın yeniden başlaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Gazze'de savaşın yeniden başlaması...
Özel sporcular Ankara Üniversitesi'nde eğitilecek
Özel sporcular Ankara Üniversitesi'nde eğitilecek
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı
Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu tamamlandı
Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı!
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı!
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı!