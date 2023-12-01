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Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek

Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek

Yunanistan'ın, seçmenlerin "posta" yoluyla oy kullanabilmesinin yolunu açacak bir yasal düzenlemeye hazırlandığı bildirildi.

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık olağan basın toplantısında, dün Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ilk sinyallerini verdiği yasa tasarısının detaylarını paylaştı.

Marinakis, Yeni Demokrasi iktidarının, yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşlarının oy kullanmasına olanak veren yasal düzenlemenin ardından, vatandaşların "posta" yoluyla oy kullanmasını da sağlayacak bir uygulamaya hazırlandığını kaydetti.

Bu uygulamayla Avrupa Parlamentosu seçimleri ve ulusal referandumlarda posta yoluyla oy kullanmanın mümkün olabileceğini belirten Marinakis, "Engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz, onların seçim sürecine katılmasını kolaylaştıran önemli düzenlemeler geliyor. Kayıtlı olduğu seçim bölgesinden uzakta çalışanlara, farklı şehirlerde okuyan öğrencilere, yurt dışındaki vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz." diye konuştu.

Marnakis, yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşlarının, sadece posta yoluyla oy kullanabileceklerini belirterek yurt içinde yaşayan vatandaşların ise ilgili platformlara yapacakları başvurudan sonra posta yoluyla oy kullanabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da mayıs ve haziran genel seçimlerinde, yurt dışındaki Yunan vatandaşlar da oy kullanabilmişti.

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