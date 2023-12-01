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Bakan Yerlikaya duyurdu! Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ve 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde devam eden NARKOGÜÇ-38 operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ton 400 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 1 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Narkogüç-38 Operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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