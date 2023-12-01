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Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

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Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

Elektrikli otomobillerde motor gücü 160 kilowatt’ı geçmeyen araçlarda yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg araçlarına zam geldi.

Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

 Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. 

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Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

Yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg'a zam geldi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre; araçlar ve fiyatlardaki değişim şöyle:

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Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

 Standart Menzil  T10X V1 RWD 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

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Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi

Standart Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye çıktı.

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