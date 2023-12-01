Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi
Elektrikli otomobillerde motor gücü 160 kilowatt’ı geçmeyen araçlarda yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg araçlarına zam geldi.
Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.
Yapılan matrah düzenlemesinin ardından Togg'a zam geldi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre; araçlar ve fiyatlardaki değişim şöyle:
Standart Menzil T10X V1 RWD 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.
Standart Menzil T10X V2 RWD 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye çıktı.