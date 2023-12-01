BIST 8.040
DOLAR 28,92
EURO 31,51
ALTIN 1.894,05
HABER /  GÜNCEL

Sürüklenerek karaya oturan gemideki 50 ton yakıt için tahliye çalışması başlatıldı!

Sürüklenerek karaya oturan gemideki 50 ton yakıt için tahliye çalışması başlatıldı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı gemideki 50 ton yakıtın tahliyesi için, İnebolu Liman Başkanlığı ve İnebolu Gümrük Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Abone ol

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım’da çıkan fırtına sebebiyle sahilde karaya oturan Kamerun bayraklı “Vamos” isimli gemideki 50 ton yakıtın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da etkili olan fırtına sebebiyle, Kamerun bayraklı “Vamos” isimli gemi sürüklenerek karaya oturdu. Limanda yük boşalttıktan sonra karaya oturan gemideki mahsur kalan 2’si Türk 11 mürettebat ise AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gemiden tahliye edilmişti. Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesi ve denizdeki dalga seviyesinin de normale dönmesinin ardından “Vamos” isimli gemide yakıt tahliyesi başlatıldı. İnebolu Liman Başkanlığı ve İnebolu Gümrük Müdürlüğü gözetiminde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, gemide bulunan yaklaşık 50 ton yakıt tahliye ediliyor.

Gemideki yakıt hortumlarla sahilde bekleyen tankerlere aktarılıyor. Gemideki yakıtın tahliyesinin ardından alt bölümünde yırtık olup olmadığı kontrol edilecek. Yırtık olmaması durumunda geminin Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki tersaneye götürülerek gerekli onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Yırtık tespit edilmesi durumunda ise İnebolu Limanı’nda bulunan tersanede onarımı sağlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
VakıfBank 300 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak temin etti!
VakıfBank 300 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak temin etti!
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor!
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor!
Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti!
Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti!
DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
FETÖ'den ihraç edilen üsteğmeni, yüz tanıma sistemi yakalattı
FETÖ'den ihraç edilen üsteğmeni, yüz tanıma sistemi yakalattı
Ormanlık alanda kaybolmuştu! Jandarma timleri buldu
Ormanlık alanda kaybolmuştu! Jandarma timleri buldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Expo City Dubai'de stant açtı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Expo City Dubai'de stant açtı!
Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti
Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti
Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi
Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi
DİS'ten asgari ücret çıkışı! "Yılda dört kez belirlenmelidir"
DİS'ten asgari ücret çıkışı! "Yılda dört kez belirlenmelidir"
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı