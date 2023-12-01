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Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti

Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti

Bayrampaşa’da bozuk olan bir motosikleti, başka bir motosiklet sürücüsü ayağıyla itti. 2 motosikletin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Bayrampaşa’da sabah saatlerinde bozuk olan bir motosikleti başka motosiklet sürücüsü ayağıyla itti. Otoyolda yapılan tehlikeli yolculuk başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir motosikletlinin bozuk olan motosikleti ayağıyla zaman zaman da eliyle iterek yola devam ettikleri görüldü.

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