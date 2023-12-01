BIST 8.021
DOLAR 28,92
EURO 31,51
ALTIN 1.900,21
HABER /  GÜNCEL

Ordu’da kış lastiği denetimleri başladı

Ordu’da kış lastiği denetimleri başladı

Ordu’da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Abone ol

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini titizlikle kontrol etmeye başladı. Özellikle soğuk hava koşullarının etkisini arttırdığı bu günlerde, sürücülerin güvenliğini ön planda tutan ekipler, kış lastiği kullanımını teşvik etmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür eden ekipler, bu uygulamanın sürücülerin ve yolcuların güvenliğini arttırdığını vurguladı. Kış lastiklerinin kar, buz ve zorlu hava koşullarında daha etkili olduğunu belirten yetkililer, bu önlemin kaza riskini minimize etmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücüler için ciddi yaptırımlar uygulanacak. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, bu tarihe kadar kış lastiği takmayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza kesecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından plaka hırsızları yakalandı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından plaka hırsızları yakalandı
Yerel siyasetçiler hala FETÖ'den beklenti içindeler! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek
Yerel siyasetçiler hala FETÖ'den beklenti içindeler! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek
Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Erdem için başsağlığı paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Erdem için başsağlığı paylaşımı
İsrail, Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti
İsrail, Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti
Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Bugün itibarıyla yürürlüğe girdi
Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Bugün itibarıyla yürürlüğe girdi
Ertelenmişti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
Ertelenmişti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sorgulayan sunucunun programı iptal edildi!
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sorgulayan sunucunun programı iptal edildi!
Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla 15 şoför alacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla 15 şoför alacak!
Bursa'da 21 yaşındaki genç kızın acı sonu
Bursa'da 21 yaşındaki genç kızın acı sonu
Bursa İnegöl'de yangın paniği, binanın çatısında yangın çıktı
Bursa İnegöl'de yangın paniği, binanın çatısında yangın çıktı
Yabancıları "usulsüz evlilik" ile vatandaş yapıyorlardı!
Yabancıları "usulsüz evlilik" ile vatandaş yapıyorlardı!