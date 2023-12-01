Ordu’da kış lastiği denetimleri başladı

Ordu’da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

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Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini titizlikle kontrol etmeye başladı. Özellikle soğuk hava koşullarının etkisini arttırdığı bu günlerde, sürücülerin güvenliğini ön planda tutan ekipler, kış lastiği kullanımını teşvik etmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür eden ekipler, bu uygulamanın sürücülerin ve yolcuların güvenliğini arttırdığını vurguladı. Kış lastiklerinin kar, buz ve zorlu hava koşullarında daha etkili olduğunu belirten yetkililer, bu önlemin kaza riskini minimize etmeye yardımcı olduğunu ifade etti.



1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücüler için ciddi yaptırımlar uygulanacak. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, bu tarihe kadar kış lastiği takmayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza kesecek.