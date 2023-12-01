Gaziantep’te polis ekipleri tarafından plaka hırsızları yakalandı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 3 adet çalıntı plaka ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı araçlardan çaldığı plakalarla akaryakıt istasyonlarından yakıt alıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. PTS ve KGYS kameralarından yapılan inceleme sonucu tespit edildi. Ayrıca bir adreste yapılan aramada 3 adet çalıntı plaka, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir adet şarjör ile fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.