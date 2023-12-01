Opel modellerinde yılın son fırsatları!

Opel Türkiye, aralıkta binek ve SUV modellerinde müşterilerine seçenekler sağlarken, hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ'lere teklifler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, kredi tekliflerine ek, GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni Opel Corsa Elektrik modeli ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Geçen ay Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Corsa'da, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 252 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullanıcılara sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1 milyon 45 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda "ÖTV Muaf" koşuluna özel 1 milyon 4 bin 200 TL'lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1 milyon 245 bin TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75 bin TL, Ultimate versiyonunda ise 100 bin TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327 bin 900 TL'ye varan avantajlarla 1 milyon 419 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 437 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Combo Cargo 715 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 930 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 4 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.