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Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

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Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.Y. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, T.Y.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık T.Y. savunmasında, "Yıllardır kullanırım ama uyuşturucu satıcılığı yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.Y.’ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL para cezası verdi.

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