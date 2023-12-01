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Bursaspor - Esenler Erokspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor - Esenler Erokspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, maçtan bir gün kala Esenler Erokspor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları 50 TL ila 300 TL arasında bulunuyor.

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TFF 2. Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Esenler Erokspor maçının biletleri satışa çıktı. Maça kısa süre kalan biletleri satışa çıkartan yeşil-beyazlı kulüp en ucuz bileti 50 TL olarak belirledi. Yarın saat 14.00’te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleye taraftarın ilgilisi de merak ediliyor.

Bursaspor - Esenler Erokspor maçının bilet fiyatları şöyle:
"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 100 TL, Doğu Alt Tribünü: 130 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 300 TL."

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