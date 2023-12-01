UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Türkiye'nin son durumu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde haftayı farklı mağlubiyetlerle tamamladı. Karşılaşmaların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı bu hafta yaşandı. Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta kendi sahasında Brugge'e 5-0'lık skorla yenildi. Fenerbahçe de Nordsjaelland'a 6-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçların ardından merak edilen en önemli konulardan biri de UEFA Ülke puanı sıralaması. Futbolseverler özellikle gelecek sezon için büyük bir önem taşıyan konuyu yakından merak ediyor. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. (Fanatik)

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

1- İngiltere: 95,428 puan

2- İspanya: 83,864 puan

3- İtalya: 79,426 puan

4- Almanya: 78,841 puan

5- Fransa: 57,664 puan

6- Hollanda: 57,500 puan

7- Portekiz: 50,482 puan

8- Belçika: 43,000 puan

9- TÜRKİYE: 35,600 puan

10- İskoçya: 33,250 puan

11- İsviçre: 31,575 puan

12- Avusturya: 31,400 puan