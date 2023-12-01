Almanya işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilecek? Başvuruları başladı mı?

Almanya işçi alımı son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Ülkede yaşanan iş gücü açığı sebebiyle pek çok meslek dalı için ülkeye istihdam sağlanacak. Bu kapsamda; başvuruda bulunacak milyonlarca kişi "Almanya işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilecek? Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi mesleklerde alım olacak?" sorularına yanıt arıyor.

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Almanya işçi alımı başvurusu ve şartlarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Son olarak; 11 yıldır yürürlükte olan AB Mavi Kart düzenlemesinin kapsamı, 1 Kasım itibariyle genişletilmişti. Yapılan açıklamaya göre; eleman darboğazı görülen meslek ve branşlar için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Peki; Almanya işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilecek? Almanya işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi mesleklerde alım olacak?

Gelir sınırları düşürüldü

Bundan böyle, eleman darboğazı görülen meslek ve branşlar için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Diğer bir ifadeyle, 2023 yılı itibariyle yıllık 39 bin 682,80 Euro’nun altında gelir elde edilen bir meslek dalında da göçmen kalifiye uzmanlar istihdam edilebilecek. Acilen kalifiye eleman aranan meslekler için şart koşulan asgari gelir miktarı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 50 oranında olacak. Bu da 2023 yılı esas alındığında, 43 bin 800 Euro tutarında yıllık gelir anlamına geliyor.

Kimler alabilecek?

AB Mavi Kart uygulaması, özellikle mesleki kariyerin başında olan kalifiye göçmenler için cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin Almanya’da işe başlandığında yıllık geliri 2023 yılı itibariyle en az 39 bin 682,80 Euro olan yabancı akademisyenler, son üç yıl içinde yüksek lisans derecesi almışlarsa AB Mavi Kartı alabilecekler. Bu fırsat, hem acil kalifiye eleman aranan meslek dallarında hem de diğer genel meslekler için geçerli. Yeni Kalifiye Göç Yasası ile birlikte hayata geçirilen diğer bir yenilik ise, bilgi teknolojisi uzmanlarının da AB Mavi Kart alma hakkına kavuşmaları oldu. Diğer bir ifadeyle, bilgi teknolojisi uzmanları, yüksek lisans derecesine sahip olmasalar da en az üç yıl benzer iş deneyimine sahip olduklarını kanıtlamaları halinde, AB Mavi Kartı alabilecekler. Bu yolla istihdam edilmek isteyen kalifiye elemanların, girecekleri işte en az 2023 yılı itibariyle 39 bin 682,80 Euro yıllık gelir elde etmeleri gerekiyor.

Hangi meslekleri kapsıyor

Kalifiye Göç Kanunu ile birlikte acilen kalifiye aranan meslekler listesi genişletildi. Matematik, bilişim ve fen bilimleri, mühendislik ve tıp gibi branşlardaki eleman darboğazı yaşanan sektörlerin yanı sıra, AB Mavi Kart verilecek yeni meslek grupları şu şekilde sıralanabilir:

* Mal üretimi, madencilik, inşaat ve lojistik alanlarında yöneticilik

* Enformasyon ve iletişim teknolojisi alanında yöneticilik

* Örneğin çocuk bakımı veya sağlık sektöründe hizmet sunacak yöneticiler

* Veterinerler

* Diş hekimleri

* Eczacılar

* Akademik düzeyde yüksek öğrenim gören hemşire ve doğum yardım uzmanları

* Okul ve okul dışı eğitim alanında istihdam edilecek eğitimciler

Yılda en az 39 bin 682,80 kazançla acilen kalifiye eleman aranan diğer meslek ve branşlara, şu linkten ulaşabilirsiniz:



Kalifiye yabancı uzmanlar, AB Mavi Kart’la Avrupa’da serbest dolaşım hakkına sahip olabilecekler. Örneğin, Fransa, Hollanda veya Belçika gibi bir başka AB ülkesi için Mavi Kart alan yabancılar, iş icabı Almanya’ya gelip 90 gün kalabilecekler.

Bu kısa süreli konaklama için vize veya Federal İş Ajansı’ndan bir çalışma izni almak gerekmiyor. AB Mavi Kart sahipleri, en az 12 ay süreyle başka bir AB ülkesinde ikamet ettikten sonra yine vize almaksızın Almanya’ya taşınabilecek ve buraya yerleşebilecekler. Bu yolla Almanya’ya gelenlerin, Alman makamlarından AB Mavi Kart almak üzere doğrudan yabancılar dairesine başvurmaları gerekiyor.

Aile birleşiminde kolaylık

Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede ailesi ile birlikte ikamet etmiş olan AB Mavi Kart sahiplerine, Almanya’ya göç etmeleri halinde, aile birleşiminde öncelik tanınacak.

Aile üyeleri, sahip oldukları vatandaşlık nedeniyle Almanya’ya girişte vize şartına tabi olmaları halinde, önceki üye devletlerinde verilen oturum izinleri ile AB Mavi Kart sahibinin aile üyeleri olarak Almanya’ya giriş yapabilecekler ve burada vize sürecinden geçmeden kalabilecekler. Göç edecek kişilere Almanya’da oturum izni verilirken yeterli büyüklükte konut (İkamet Kanunu’nun 29. maddesinin 1. Fıkrası ve 2. Bendi gereği) ve geçim sağlama (İkamet Kanunu’nun 5. maddesinin 1. Fıkrasının, 1. Bendi gereği) koşullarına haiz olunup olunmadığına bakılmayacak.



AB Mavi Kart veya İngilizce adıyla EU Blue Card, AB dışından gelen akademisyenler için bir oturum izni sağlayan bir dokümandır ve bir AB üyesi bir ülkede çalışma hakkı tanır. Söz konusu kartı alma koşulları arasında, bir akademik yüksek lisans derecesi ve belirli bir asgari brüt ücretle bir iş sözleşmesine sahip olmak yer alıyor. 1 Ağustos 2012 tarihinde, Almanya’da ilk kez AB Mavi Kart uygulaması yürürlüğe girmişti.



Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe giriyor. Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.





Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.