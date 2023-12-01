Erzincan’da soğuk hava etkisini gösterdi, buz tuttu

Yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde araçların camı, su birikintileri buz tuttu.

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Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.

Erzincan’da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ali Köksal, “Kış ayına girdik. Bugün de çok soğuk bir havayla karşılaştık. Araçların camı buz tutmuş. Çocuğu okula götürmek için yola çıkacaktım bu durumu görünce camları kazıyorum.” dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak mecburiyetinde olan bazı işçiler ise teneke içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yanan ateşte ellerini ısıtan işçiler, kışın şartların oldukça zorlaştığını belirtti.