Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 31 Mart yerel seçim tavsiyesi! Kendisini ziyaret edenlere bunu söylüyor

Kurultayda genel başkanlık yarışını kaybettikten sonra Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisinde çalışmalarını sürdüren CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günde ortalama 20 kişi ile görüşüyor.

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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günde ortalama 20 kişi ile görüşüyor. Milliyet'in haberine göre ziyaretçiler arasında eski ve mevcut milletvekilleri, örgütten gelenler, belediye başkanları, Millet İttifakı’nın yöneticileri, vatandaşlar yer alıyor.

Özgür Özel de ziyaret edecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret edenler arasındaydı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de haftaya Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etmesi bekleniyor.

Yerel seçim mesajı

Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret edenlere yerel seçimlere yönelik olarak “İş birliği olmalı. Bu ortaya konulan tablo en azından devam etmeli. Millet İttifakı kırılmamalı. Millet İttifakı’ndaki partilerle işbirliği yapılmalı. Millet İttifakı ülke için büyük bir kazanım” dediği öğrenildi.