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Bakan Mahinur Göktaş'ın koruma polisi şehit oldu

Bakan Mahinur Göktaş'ın koruma polisi şehit oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti. Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı.

Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34) ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez başka bir otomobilin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakan Göktaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem’in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.

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