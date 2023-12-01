"Zorunlu kış lastiği" uygulaması başladı! Trafik ekipleri denetim yapıyor!

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulama kapsamında yurdun pek çok yerinde denetim yapıldı.Abone ol
Pek çok kentin giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini kontrol edildi.
Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.
1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.
Vatandaşlar denetimlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yurt genelinde denetimler sürüyor.