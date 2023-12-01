S&P’den Türkiye kararı: Kredi notu 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etti.

Raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da tükenen net Döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği belirtildi.

Türkiye’de ikiz açığın düştüğü belirtilerek “2023 sonunda bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 4,3’lük hedefin altında olacağını, cari açığın ithalatın yılın son 4 ayda sert düşeceği beklentisiyle kademeli olarak daralacağını öngörüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Merkez Bankası’nın Haziran ayından beri politika faizini yüzde 31,5 oranında artırdığı, bu durumun da yurt içi tasarruflarda dolarizasyonu azalttığı ifade edildi.

Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun manşet enflasyonda stabilizasyona neden olduğu ancak hala yüksek olduğu belirtildi.

Ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2024'te de yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye için bir sonraki planlı değerlendirmenin 2024'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

S&P Eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı.