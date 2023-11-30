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Fenerbahçe'den tarihi zafer! Namağlup Real Madrid'i son saniyede devirdi

Fenerbahçe'den tarihi zafer! Namağlup Real Madrid'i son saniyede devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in namağlup takımı Real Madrid'i son saniyede Yam Madar'ın attığı turnikeyle 100-99 mağlup etti.

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Euroleague'in 11'inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i normal süresi 87-87 sona eren mücadelede 100-99 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 6 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

21 sayı kaydeden Guduric ve 19 sayı atan Wilbekin, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Campazzo'nun 33 sayısı ise Real Madrid'i mağlubiyetten kurtaramadı. 

Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 100-99

SALON: Ülker Spor ve Etklinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17

REAL MADRİD: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

DEVRE: 37-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-67

NORMAL SÜRE: 87-87

5 FAUL: 36.40 Tavares 

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