UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danirmarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oldu. Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Nordsjaelland'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ile 66. dakikada Christian Rasmussen attı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 43. dakikada Batshuayi kaydeti. Ayrıca temsilcimizin Szymanski ve Batshuayi ile bulduğu iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Nordsjaelland puanını 10'a çıkarttı ve liderliğe yükseldi. Haftaya lider başlayan Fenerbahçe ise 9 puanla ikinci sıraya geriledi.

Grubun son maçında 14 Aralık'ta Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Nordsjaelland ise deplasmanda Ludogorets'le karşılaşacak.