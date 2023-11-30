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Serdal Adalı müjdeyi verdi! "Seçildiğim akşam..."

Serdal Adalı müjdeyi verdi! "Seçildiğim akşam..."

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, 3 Aralık'taki seçimde başkan seçilmesi halinde transfer açıklayabileceğini söyledi.

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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula kısa bir süre kala başkan adaylarından Serdal Adalı, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

3 Aralık'taki seçimde başkanlığa seçilmesi halinde transfer açıklayabileceğini söyleyen Adalı, "Seçilirsem, seçildiğim akşam isim açıklarım. Futbolda zaten gizli kalmıyor. Siz ismi gizli tutsanız oyuncunun menajeri haber yaptıyor. 11 Ocak'ta oyuncuları Rıza hocaya teslim etme planımız var." dedi.

Rıza Çalımbay'ın 3 bölge için transfer talebi olduğunu belirten Serdal Adalı şunları kaydetti:

"Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevabı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor."

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