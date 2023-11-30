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İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!

İnternetten sattığı malı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis!

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden sattığı araç jantını göndermeyen şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da ikamet eden E.A. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta satışa sunulan 4 adet araç jantını satın almak için ilanı veren S.A.'ya 500 lira kapora gönderdi. S.A.'nın jantları kargoya verirken kendisine video atması üzerine E.A., 1100 lira daha para gönderdi. Jantlar gelmeyince dolandırıldığını anlayan E.A. şikayetçi oldu.

Şüpheli S.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında S.A. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırıldı.

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