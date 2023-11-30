Çorum’da yeni yılda suya, ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Çorum Belediyesi, yeni yılda başta su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerinde zam yapmama kararı aldı.

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Çorum Belediyesi Tarife Komisyonu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine 2023 birim fiyatlarının 2024 yılında da geçerli olması için çalışma yürütüyor. Toplu ulaşım, su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, Halk Ekmek, spor tesislerindeki faaliyetler ve kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, "Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere herhangi bir zam yapmama kararı aldık. Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu, toplu ulaşım ve ekmek başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmetin tarifesi aynı kalacak. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarında da hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.