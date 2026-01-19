BIST 12.798
Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye şok para cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde 17 Ocak Cumartesi günü drift ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Drift yapılan aracın sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan, sürücüye de belgesiz araç kullanmak ve drift yapmaktan para cezası yazıldığı belirtildi.

VALİLİK PAYLAŞTI

Valilik, söz konusu araçla yapılan drift anına ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı.

