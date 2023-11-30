Kayıp ihbarında bulunulmuştu, ormanda ölü bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan şahıs ormanlık alanda bir elinde ip bağlı şekilde ölü olarak bulundu.

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Olay, Kargı Mahallesi Kızılova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Halil Çelik geçtiğimiz Salı günü ormanlık alandaki bahçesine gitti. Akşam saatlerinde kendisinden haber alamayan yakınları Çelik’i Çarşamba günü aramalarına rağmen bulamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ve polis ekipleri şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda yüzükoyun yatar vaziyette, bir eline ip bağlanmış şekilde ölü olarak buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilerek, Datça Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çevrede yapılan araştırmalarda kan izine rastlanması ve şahsın elinin iple bağlı olmasından dolayı olayın cinayet olmasından şüphelenilirken, Çelik’in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.