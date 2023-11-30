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Erzurum’da kaçak sigara operasyonu, 214 bin adet makaron ele geçirildi

Erzurum’da kaçak sigara operasyonu, 214 bin adet makaron ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 214 bin adet makaron ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs H.N’nin ikamet adresinde yapılan aramada ikametin gizli bölmesinde; 214 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 44 bin 600 adet içi dolu makaron (sarma sigara), 1 adet otomatik sigara sarma makinası, 130 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf jelatin, 84 adet sökülmüş makaron bandrolü ele geçirildi.

Kitaplık arkasına yapılmış özel bölmede ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

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