Gençlerbirliği Spor Lisesi törenle açıldı! Bakanlıkla protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sporun herhangi bir alanından Türkiye kamuoyuna mal olduktan sonra konuşmalarıyla, davranışlarıyla gençlere rol model olacak iyi eğitimli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlerbirliği Kulübü arasındaki işbirliği protokolü imza töreni ile Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılışı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bakan Tekin, törendeki konuşmasında Gençlerbirliği Kulübü'nün 100. yaşını kutladığına işaret etti.

Bakanlıkların yaptığı bu tür etkinliklerin başarılı olmasında siyasi iradenin desteğinin önemini vurgulayan Tekin, sportif başarı, sportif tesisleşme ve sporcu yetiştirilmesi konusunda çok hassas davranan ve bu konuda kendilerini sürekli yönlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2 yıl, Milli Eğitim Bakanlığında da müsteşar olarak 5,5 yıl görev yaptığını hatırlatan Tekin, o yıllarda kamuoyunda çok magazinleştirilen "proje okulu" kavramını Türk eğitim literatürüne kazandırdıklarını anlattı.

Proje okullarında eğitim müfredatının, eğitici kadrosunun ve öğrenci seçiminin sahadaki kişilerle birlikte yürütüldüğünü dile getiren Tekin, bu anlamda ilk modelin Gençlerbirliği ile yapılmadığını, 2014'te Fatih Terim'in, milli takımlar teknik direktörü olduğu dönemde Riva'daki futbol lisesinde de uygulandığını kaydetti.

Tekin, bu okulun futbolla ilgili müfredatını Futbol Federasyonu ile ortak yaptıklarını, eğitimci kadronun oluşturulmasında federasyonun yetkilendirdiği kişilerden faydalandıklarını ve öğrenci seçiminde de genel düzeneğin dışına çıktıklarını belirtti.

Voleyboldaki başarıda, voleybol lisesinin büyük katkısı var

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle aynı modeli başka branşlarda başlattıklarını, voleybol lisesinin bunun en başarılı örneği olduğunu dile getiren Tekin, "Türkiye'de kadın voleybolu ve voleybolla ilgili bir başarıdan söz edebiliyorsak Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak yürüttüğümüz voleybol lisesinin bunda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu okulları yaygınlaştıracaklarını bildiren Tekin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği halinde başka federasyonlarla da işbirliği yapacağız. Sadece federasyonlar ya da spor değil, benzeri projelerimizi güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz. Sektörde söz sahibi olan sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle ortak protokollerle güzel sanatlar liselerini de tematik hale getireceğiz." diye konuştu.

"Sportif eğitim ya da akademik eğitim ikileminden kurtaracak"

Bakan Tekin, futbol lisesinin kendi içinde çok dinamik, futbolu, sektörü sürekli takip edecek bir proje olduğuna işaret etti.

Okulun, sektörün içinden bir yapıyla kurgulandığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sporla ilgili olarak kamuoyundaki en büyük eleştirilerden bir tanesi sportif eğitim ya da akademik eğitim, çocukları ikisinden birini tercih etmek ikilemiyle karşı karşıya bırakmak. Bu aslında çocuklarımızı bu ikilemden de kurtaracak çok yararlı bir proje. İnşallah bundan sonra hem sportif anlamda yetenekleri zamanında keşfedilmiş, bu doğrultuda eğitim verilmiş, hem de bu eğitim verilirken akademik eğitimi aksatılmamış, dolayısıyla futbol ya da sporun herhangi bir alanından Türkiye kamuoyuna mal olduktan sonra konuşmalarıyla, davranışlarıyla gençlere rol model olacak iyi eğitimli bireyler yetiştirmek ana hedefimiz. "