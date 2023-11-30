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Batı Kudüs'te 3 İsrailli öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Hamas'tan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Batı Kudüs'te 3 İsrailli öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Hamas'tan açıklama

Hamas, Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen, 3 İsraillinin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı silahlı saldırının faillerinin Hamas'a mensup iki kardeş olduğunu açıkladı.

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Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Suvar Bahir beldesinden Murad Nemr (30), İbrahim Nemr (38) olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığı" kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas mensupları olduğu ifade edilen Filistinli Murad'ın 2010 ve 2020 yılları arasında tutuklu olduğu, İbrahim'in ise 2014'te tutuklandığı aktarıldı.

Haberde, iki kardeş hakkındaki suçlamalara yer verilmezken İbrahim'in ne zaman serbest bırakıldığına dair de bilgi verilmedi.

İsrail Polis Sözcülüğü Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olayda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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