Huawei'den öğrencilere özel vergisiz tablet kampanyası!

Huawei, öğrencilerin vergisiz tablet fırsatından yararlanabilmeleri için en çok talep gören üç tabletinde fiyat güncellemesi yaptı.

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Huawei açıklamasına göre, şirket, üniversite öğrencilerinin yeni nesil tablet ürünlerine erişimini kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçirdi.

Buna göre üniversite öğrencileri, 9 bin 500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile bir defaya mahsus alabilecek. 14 Kasım'da yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan şartname kapsamında Huawei, gençler arasında en çok talep gören üç tablet modeli MatePad SE, MatePad 11 2023 ve MatePad 11.5'te fiyat güncellemesi yaptı.

Huawei MatePad SE, tüketicilerin bir tabletten beklediği şeyleri sunarak çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor. Huawei'nin ekosistemini destekleyen MatePad SE, tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılayan, üretkenlik ve eğitim için en iyi seçim olarak konumlanıyor.

Alüminyum alaşımdan üretilen Huawei MatePad SE, sağlamlıktan ödün vermeyen simetrik yapısıyla her zaman ve her yere uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Huawei MatePad 11 ise bir önceki versiyona göre geliştirilen donanım ve yazılım özellikleriyle Türkiye pazarındaki yerini aldı. Özellikle genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren MatePad 11, 120 Hz değerindeki ekran yenileme hızı ve yüzde 86 ekran-gövde oranıyla verimliliği de artırıyor. 128 GB'lik dahili hafıza ile gelen MatePad 11, güçlü Wi-Fi 6 desteğiyle de kesintisiz bir bağlantı deneyimine imza atıyor.

Huawei Matepad 11.5 de genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hitap eden ürünler arasında yer alıyor. Tabletin 120 Hz ekran yenileme hızı, akıcı görsellere imza atarken, 120 Hz yenileme hızı ve etkileyici yüzde 86 ekran-gövde oranı ile en güncel teknolojiyi gençlerle buluşturuyor.

Kampanya koşulları

Kampanyadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor. 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, 9 bin 500 TL altında satın alınan tabletin toplam destek tutarı 5 bin 500 TL olarak açıklandı.

Vergi iade süreci, satın alınan cihazın faturası ile birlikte "https://gsbbiz.gsb.gov.tr/" internet sitesinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak başlatılabiliyor.