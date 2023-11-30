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Kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

 Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre,kendisine ait fındık bahçesine çalışmaya giden Kadir Demirhan'dan (34) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Demirhan'ı bahçede hareketsiz bulan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirhan'ın cesedi, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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