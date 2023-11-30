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Mudanya’da şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle dere taştı

Mudanya’da şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle dere taştı

Bursa’da etkili olan lodos ve sağanak yağmur, önüne ne varsa kattı götürdü. Dereler lodos sebebiyle devrilen ağaç dallarıyla tıkandı, taşan sular dükkanlara doldu. Güzelyalı Mahallesi'nde ise bir sitenin istinat duvarı çöktü.

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Bursa’da lodosun ardından etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde olduğu kadar, ilçelerde de dereler taştı ve duvarlar yıkıldı. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde lodos sebebiyle kırılan ağaç dallarının dere yatağını kapatması sonucu sular taştı. Dere yatağından yağmur sularıyla birlikte gelen çamur da dükkanların içerisine doldu. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, temizlemek için uzun uğraşlar verdi.

Güzelyalı Mahallesi'nde ise bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yerle bir olan istinat duvarının altında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

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