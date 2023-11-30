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Fahrettin Koca duyurdu! İskenderun Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Fahrettin Koca duyurdu! İskenderun Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinden 1.5 ay sonra yapımına başlanan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açıldığını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay İskenderin Acil Durum Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıklayarak, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı.

200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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