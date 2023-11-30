Fahrettin Koca duyurdu! İskenderun Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinden 1.5 ay sonra yapımına başlanan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açıldığını paylaştı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay İskenderin Acil Durum Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıklayarak, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı.
200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.