BIST 8.028
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.891,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi

Batman'da selden etkilenen 11 mahalle "afet bölgesi" ilan edildi

Batman Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 11 mahallenin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da kuvvetli yağış sonucu merkez Bayındır, Cudi, Çamlıca, GAP, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler mahallelerinde sel afetinin yaşandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 30 Kasım 2023 tarih ve 76721 sayılı onayı ile 11 mahallenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" sayıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılacak incelemeler sonucunda aynı afet olaylarından etkilendiği tespit edilecek konut ve iş yeri sahipleri de afetzede olarak kabul edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan iddiası yalanlanan Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a çok ağır sözler
Suudi Arabistan iddiası yalanlanan Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a çok ağır sözler
İspanya Başbakanı: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor!
İspanya Başbakanı: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor!
Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı!
İstanbul Valiliği yağış ve fırtınanın bilançosunu açıkladı!
Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’a hakaretten ifade verdi! Ne demişti?
Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’a hakaretten ifade verdi! Ne demişti?
Silivri’de selden zarar gören evlerin hasarı giderilmeye başlandı
Silivri’de selden zarar gören evlerin hasarı giderilmeye başlandı
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!
HEDEP'li Patnos Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edildi
HEDEP'li Patnos Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak!
Sarıyer'de dev kaya parçası yola düştü! Olası bir faciadan dönüldü
Sarıyer'de dev kaya parçası yola düştü! Olası bir faciadan dönüldü
Ukraynalı komutan cephedeki son durumu anlattı
Ukraynalı komutan cephedeki son durumu anlattı