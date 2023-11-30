HEDEP'li Patnos Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edildi

AĞRI'nın Patnos ilçesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra eylül ayında tahliye edilen Patnos Belediye Eşbaşkanları HEDEP'li Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, görevlerine iade edildi. Patnos, 2019 yerel seçimlerinde 3 ’ü büyükşehir, 5’i il, 45’i ilçe 65 belediye kazanan HDP ve yeni adıyla HEDEP’in elinde kalan altı belediyeden biriydi.

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra eylül ayında tahliye edilen Patnos Belediye Eşbaşkanları HEDEP’li Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, görevlerine iade edildi.

Patnos, 2019 yerel seçimlerinde 3 ’ü büyükşehir, 5’i il, 45’i ilçe 65 belediye kazanan HDP ve yeni adıyla HEDEP’in elinde kalan altı belediyeden biriydi.

Görevlerine yeniden başlayan Kılınç ve Geçer, belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Emrah Kılıç, tutuklama süreci ve göreve iade sürecini şöyle açıkladı:

“Çok ciddi anlamda hukuksuzluğun yaşandığı, haksızlığın yapıldığı bir süreç yaşadık. 8 Haziran tarihinde hiçbir yere gitme ve kaçma konusu söz konusu değildir. Sabah saatlerinde hepimiz gözaltına alındık ve bütün ulusal kanallara servis edildi. Ardından bir tutuklama süreci yaşadık. Aslında bu dosyanın içeriğinde neler olduğunu ve neden olduğunu kamuoyuna paylaşmak istiyorum, 2019 yılında Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden birini devraldık ve bu süreçte belediyeye kaynak temin edebilmek için kaynak yaratabilmek için belediyede bize ait olan asfalt plentini kiraya verdik. Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra orada yapılan bakım ve onarım süreci esnasında emekçi bir arkadaşımız ne yazık ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Ardından açılan soruşturma ile iş kazasından dolayı açılan soruşturma devam etti. İlgili firma taahhütlerini yerine getirmedi ve orada asfalt üretimi yapamadıkları için kira sözleşmesi tarafımıza tek taraflı feshedildi. Kira sözleşmesinde ve yapılan ihale sürecinde tek bir lira dahi para alışverişimiz olmadı, bir gram asfalt dahi olmadığı bir süreçte ne yazık ki bize haksız ithamda bulunuldu. Herhangi bir asfalt üretiminin gerçekleştirilmediği bir kira sözleşmesini ve tek taraflı feshetmiş olmamıza rağmen ihaleye fesat suçu gibi gösterilip bir karalama bir yıpratma süreci yaşadık. Asıl bu sürecin siyasi bir süreç olduğu aşikardır.’’

"Karalamaya yönelik bir süreçti"

Kendilerinin belediyede olamasa bile mesai arkadaşlarının üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Kılıç, “Eğer ki 2019’da olmuş bir ihalede bir problem varsa neden 2023 Haziran ayına kadar beklettiniz. Madem ki beklediniz seçimlere çok az bir süre kalmıştı seçimlere kadar bekleseydiniz, varsa bir suçumuz mahkeme eğer gerçekten bizi suçlu bulsaydı cezamız kesilirdi ve biz gider bu cezayı çekerdik. Süreç tamamen siyasi ve bizleri yıpratmaya şahsımıza partimizi yıpratmaya ve karalamaya yönelik bir süreçti. Bugün itibariyle bu sürecin boşa çıktığı, cezaevinden de tahliye olduk ve alıkonulan görevimize bugün itibariyle geldik. Görevimizin başındayız” diye konuştu.

31 Mart 2019 günü HDP; 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediyenin başkanlığını kazanmıştı.

Bununla beraber 1.230 belediye meclis üyesi ve 101 il genel meclis üyesi de HDP listelerinden seçildi.

31 Mart seçimlerinden hemen sonra KHK’li oldukları gerekçesiyle 6 belediye eş başkanına mazbataları verilmedi, onların yerinme mazbatalar seçimi kaybeden AK Partili adaylara verildi.

HEDEP’in elinde kalan altı belediyesi ise şunlar:

Şırnak Silopi Belediyesi

Şırnak Balveren Belde Belediyesi

Diyarbakır Çınar Belediyesi

Erzurum Karaçoban Belediyesi

Ağrı Patnos Belediyesi

Adıyaman Kömür Belde Belediye