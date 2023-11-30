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İHH'den Suriye'deki kamplara ekmek ve sıcak yemek yardımı

İHH'den Suriye'deki kamplara ekmek ve sıcak yemek yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere kasım ayında 3,5 milyon ekmek ve 15 bin porsiyon sıcak yemek dağıttı.

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İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Tahiroğlu, "İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren ailelere, haftanın 6 günü kendi fırınlarımızda hazırladığımız ekmekleri ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra sıcak yemek ikramlarımız da devam ediyor." dedi.

Dağıtımların ay boyunca sürdürüldüğünü kaydeden Tahiroğlu, "Kasım ayında İdlib ve Afrin'deki kamplarda 3,5 milyon adet ekmek ve 15 bin porsiyon sıcak yemek dağıttık. Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak yardımlarımız devam edecek. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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