Elazığ’da torbacılara operasyon, 8 kişi gözaltına alındı

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramasında, 27 parça halinde 176, 03 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 9,14 gram esrar maddesi, 3 adet Extacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet kasatura diye tabir edilen kesici alet, 7 adet sikke ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 82 bin 925 Türk Lirası, 150 Euro ve 2 Dolar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.