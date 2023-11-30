BIST 8.034
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.893,82
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da satırlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'da satırlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kesici aletle market çalışanına saldıran B.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etimesgut Etiler Mahallesinde kesici alet ile yaralı şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahsın hastaneye sevkini sağladı. Ekiplerin konu ile ilgili yaptıkları araştırma sonucu olayı gerçekleştiren şahsın B.L. olduğu tespit edildi. Daha sonra ise şüpheli B.L. Etimesgut 30 Ağustos mahallesinde yakalandı. Şüpheli ile yapılan ön görüşmede olayda kullandığı kesici aleti attığı yeri belirtmesi üzerine, suç aleti kesici aleti bulmak üzere şüpheli ile ilgili yere giden ekipler adreste bulunan binanın bahçe kısmında olayda kullanılan 'satır' olarak tabir edilen kesici aleti bularak muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan ve bir çok suçtan da kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk B.L. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada
Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada
Alaplı - Kdz Ereğli karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Alaplı - Kdz Ereğli karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak
Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı
Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı
Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı
Casper, Excalibur G870 serisiyle kesintisiz performans sunuyor!
Casper, Excalibur G870 serisiyle kesintisiz performans sunuyor!
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu!
Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu!
Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı
Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı