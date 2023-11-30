Ankara'da satırlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kesici aletle market çalışanına saldıran B.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etimesgut Etiler Mahallesinde kesici alet ile yaralı şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahsın hastaneye sevkini sağladı. Ekiplerin konu ile ilgili yaptıkları araştırma sonucu olayı gerçekleştiren şahsın B.L. olduğu tespit edildi. Daha sonra ise şüpheli B.L. Etimesgut 30 Ağustos mahallesinde yakalandı. Şüpheli ile yapılan ön görüşmede olayda kullandığı kesici aleti attığı yeri belirtmesi üzerine, suç aleti kesici aleti bulmak üzere şüpheli ile ilgili yere giden ekipler adreste bulunan binanın bahçe kısmında olayda kullanılan 'satır' olarak tabir edilen kesici aleti bularak muhafaza altına aldı.



Gözaltına alınan ve bir çok suçtan da kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk B.L. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.