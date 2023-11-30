BIST 8.029
DOLAR 28,85
EURO 31,55
ALTIN 1.892,01
HABER /  SPOR

Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak

Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak

Taekwondo ve para taekwondo branşlarında grand prix final müsabakaları, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

Abone ol

Türkiye Taekwonndo Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda her sıklette en iyi 16 sporcu mücadele edecek.

Grand prix finalinde yarın para taekwondo, 2-3 Aralık'ta ise taekwondo müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi, İngiltere'de 7'şer taekwondocu ve para taekwondocu temsil edecek.

Grand prix final müsabakaları, Paris 2024 için olimpik sıralamaya son kota puanı veren organizasyon olacak.

Manchester'da müsabakaya çıkacak milli sporcular şöyle:

Taekwondo

Kadınlar: Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para Taekwondo (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo)

Erkekler: Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı
Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı
Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı
Casper, Excalibur G870 serisiyle kesintisiz performans sunuyor!
Casper, Excalibur G870 serisiyle kesintisiz performans sunuyor!
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu!
Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu!
Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı
Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu! Sözde 'kadısı' ile 2 üyesi yakalandı
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu! Sözde 'kadısı' ile 2 üyesi yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece Arsenal fark attı İnter 3-0'dan geri geldi
Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece Arsenal fark attı İnter 3-0'dan geri geldi
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Kocaeli'de 7 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!