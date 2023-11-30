Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak

Taekwondo ve para taekwondo branşlarında grand prix final müsabakaları, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

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Türkiye Taekwonndo Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda her sıklette en iyi 16 sporcu mücadele edecek.

Grand prix finalinde yarın para taekwondo, 2-3 Aralık'ta ise taekwondo müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi, İngiltere'de 7'şer taekwondocu ve para taekwondocu temsil edecek.

Grand prix final müsabakaları, Paris 2024 için olimpik sıralamaya son kota puanı veren organizasyon olacak.

Manchester'da müsabakaya çıkacak milli sporcular şöyle:

Taekwondo

Kadınlar: Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para Taekwondo (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo)

Erkekler: Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)