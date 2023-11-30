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Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece Arsenal fark attı İnter 3-0'dan geri geldi

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece Arsenal fark attı İnter 3-0'dan geri geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. B Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Arsenal ve PSV Eindhoven, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.

Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda son 16 turunu garantileyen Bayern Münih, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırladı. İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadelede 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 13'e çıkarırken, Kopenhag da Galatasaray'la puanını (5) eşitledi.

C Grubu mücadelesinde Real Madrid, sahasında ağırladığı Napoli'yi 4-2 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Rodrygo, Jude Bellingham, Nico Paz ve Joselu, konuk takımın gollerini Giovanni Simeone ve Andre Zambo Anguissa attı.


B Grubu'nda sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Lens'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, son 16 turu biletini aldı. Londra ekibinin gollerini Kai Hevartz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard ve Jorginho kaydetti.

Lens'in yenilmesiyle ikinci sırada yer alan PSV Eindhoven da bir üst tura çıkma hakkını kazandı.

D Grubu'nda son 16 turunu garantileyen Inter, deplasmanda 34 dakika içinde Joao Mario'nun golleriyle 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibine beraberliği Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez getirdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Manchester United (İngiltere): 3-3

Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3

Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya): 4-2

Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 0-0

Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa): 6-0

Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya): 3-3

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