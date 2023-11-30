İsrail: Hamas'ın bugün bırakması beklenen esirlerin listesi elimize ulaştı

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını açıkladı.

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ulaştığı ve ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

Hamas'ın kaç İsrailli esiri serbest bırakacağı veya esir takasının saatine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Varılan mutabakat kapsamında 10 İsrailli ve 30 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.