Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1902 lira seviyesinden işlem görüyor.

Abone ol

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1902 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 1902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Ons altın

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyreden altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 44 dolarda bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.