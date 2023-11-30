Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü!

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

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İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

İsrail polisi, saldırıda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin ise izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail polisi, saldırganların olay yerine M-16 tipinde bir otomatik tüfek, bir tabancayla geldiğini ve arabalarında dolu şarjörler bulunduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Batı Kudüs'ün girişindeki işlek bir otobüs durağı çevresinde silahlı çatışma sesleri geldiği ve insanların kaçıştığı görüldü.