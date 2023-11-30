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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi yakalandı!

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi yakalandı!

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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