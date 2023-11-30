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Manisa’da jandarmadan yasadışı silah tüccarlarına operasyon

Manisa’da jandarmadan yasadışı silah tüccarlarına operasyon

Manisa’da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda silaha el konuldu.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından alınan istihbarat doğrultusunda yasadışı silah ticareti yapan M.S.D. isimli şahsa operasyon düzenlendi. Adeta silah imalathanesine dönüştürülen evde yapılan aramalarda 7 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, 6 adet silah üst kapağı, 12 adet şarjör, 31 adet tetik, 124 adet yay, 149 adet kartuş, 21 adet fişek yatağı, 15 adet kundak, 35 adet dipçik, 25 adet namlu, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi, 4 adet kartuş dolum aparatı, 1 adet mengene, 9 adet fişek kızağı, 9 adet mekanizma, 10 adet tetik tertibatı ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli M.S.D. karakola götürüldü.

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