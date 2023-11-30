BIST 8.032
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.894,15
HABER /  GÜNCEL

Pendik’te kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

Pendik’te kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

Pendik’te kanalizasyon borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı. Ankara Caddesi göle döndü, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Abone ol

Pendik'te gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait ana kanalizasyon borusu patladı. Caddede yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Velibaba Mahallesinde su baskınları yaşandı. Ankara Caddesi ve caddeye bağlanan sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Voleybolda Ankara takımları, Avrupa'da kayıpsız devam ediyor
Voleybolda Ankara takımları, Avrupa'da kayıpsız devam ediyor
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 5,9 büyüdü
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 5,9 büyüdü
Yerel seçimlerde adaylık için istifalarda son gün yarın
Yerel seçimlerde adaylık için istifalarda son gün yarın
Dilan Polat hakkında yeni suçlama!
Dilan Polat hakkında yeni suçlama!
Özgür Özel'in makamında ağırladığı isim olay oldu 'ihanet pozu' Yıldıray Çiçek yazdı
Özgür Özel'in makamında ağırladığı isim olay oldu 'ihanet pozu' Yıldıray Çiçek yazdı
Evde çay içerken deprem oldu sandılar, gerçeği sonradan öğrendiler
Evde çay içerken deprem oldu sandılar, gerçeği sonradan öğrendiler
Germencik’te zeytin hırsızları yakalandı
Germencik’te zeytin hırsızları yakalandı
80 maddelik torba yasaya girdi! O cezalara ve borçlara af geliyor
80 maddelik torba yasaya girdi! O cezalara ve borçlara af geliyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor!
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı
Yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı