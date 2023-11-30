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Voleybolda Ankara takımları, Avrupa'da kayıpsız devam ediyor

Voleybolda Ankara takımları, Avrupa'da kayıpsız devam ediyor

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank ve Ziraat Bankkart, gruplarında oynadıkları maçları kazandı.

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CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Halkbank, dün akşam sahasında karşılaştığı Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yendi.

Halkbank, organizasyonun ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko'yu 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

A Grubu ikinci maçında dün akşam sahasında karşılaştığı Polonya'nın Grupa Azoty takımı karşısında 3-2 galip gelen Ziraat Bankkart, organizasyonun ilk maçında da deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenmişti.

Başkent temsilcileri, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadıkları iki ayrı karşılaşmadan galip gelerek, önemli avantaj elde etti.

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