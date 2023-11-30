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Yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı

Yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı

Trabzon’da yabancı uyruklu bir şahıs yuttuğu uyuşturucular ile birlikte yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri otogar içerisinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen M.A.P. isimli yabancı uyruklu şahsın yutmak suretiyle uyuşturucu taşıyabileceği şüphesi ile hastanede iç beden muayenesi yaptırıldı. Şahsın çekilen filminde bağırsak ve midesinde 351,05 gr metamfetamin maddesi tespit edildi. Olayla ilgili adliyeye çıkartılan şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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