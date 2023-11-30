Özgür Özel ile Meral Akşener seçim işbirliği için buluşuyor! 'Meral ablamla çözeriz...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İY Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. İki genel başkan, dün kurmaylarıyla bir araya gelip görüşmede izlenecek yöntemi belirledi. Özel ile Akşener'in yerel seçimlerde işbirliği konusunu görüşecekleri belirtilirken, Özgür Özel'in Kürt sorunu konusundaki çıkışları nedeniyle İYİ Parti'de rahatsızlık olduğu belirtiliyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. İki genel başkan, dün kurmaylarıyla bir araya gelip görüşmede izlenecek yöntemi belirledi. Akşam saatlerine kadar görüşmenin baş başa mı, yoksa kurmayların katılımıyla mı yapılacağı belirlenmedi.

İYİ Parti Özgür Özel'i bekledi

Deneyimli bir siyasetçi, bu buluşmanın gecikmesinin nedenini şöyle anlattı: “İYİ Parti, bugüne kadar Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekledi. Yani, görüşme talebinin CHP'den gelmesini istediler. İYİ Parti seçime tek başına gireceğini açıklamıştı. CHP, seçim işbirliğine ilişkin açıklama yaptı ancak görüşme için adım atmamıştı."

Özgür Özel tebriğe bekledi ama...

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yeni seçilmesi nedeniyle Meral Akşener'in tebrik ziyaretini bekledi. Akşener, telefonla tebrik ettiğini, gidip tebrik etmek gibi bir gelenek bulunmadığını yakın çevresine belirtti. Ancak seçim zamanı yaklaştığı için artık Özgür Bey, ziyarete karar verdi."

İşbirliği olmazsa İstanbul kaybedilir!

"Eğer, seçim işbirliği olmazsa, CHP, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerin bazılarını kaybedebilir. Eğer 5 yılda İmamoğlu, İstanbulluların gönlünü kazandı. Farkı açtıysa eyvallah.”

İYİ Parti'de Kürt hassasiyeti!

Özel'in, milliyetçi seçmen üzerinde tepki çeken “Kürt seçmen” sözlerinin İYİ Parti'de rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Akşener'in, görüşmede bu tür söylemlerin partilerine ve muhtemel işbirliğine zarar vereceğini anlatacağı, hassasiyetlerini dile getireceği bildirildi.