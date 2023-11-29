Tekirdağ'da 70 milyonluk vurgun

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 5 bin 908 dolu ve 74 bin 561 boş toner kutusu ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ünlü markaların etiketleri kullanılarak sahte toner üretilen atölyeye jandarma ekiplerince yapılan baskında, yaklaşık 70 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen tonerlerin farklı marka ve etiketler yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmaların ardından atölyelere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.A.'nın Çin'den ucuza getirdiği çok sayıda ünlü markaların etiketleri ile sahte toner üreterek, satışa hazır hale getirip, piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Mürefte Mahallesi'nde M.A'ya ait atölyedeki aramada, 5 bin 908 dolu, 74 bin 561 boş toner kutusu, 44 bin etiket, 385 kilogram toner tozu, karton paketleme, ambalajlama, toner tozu doldurma makinesi ile lazer yazıcı ele geçirildi.

Atölyelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı.